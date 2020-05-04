重口味話題!市長驚嚇退場!荒謬大師再出招竟逼出芭樂園不能說的秘密??(ft.韓國瑜、沈玉琳、咪雅、金莎、鄭照新、吳芳銘)(影/ 謝謝琳來了YT)

高雄市長韓國瑜、高雄農業局長吳芳銘與沈玉琳還有咪雅一行人到高雄燕巢採收芭樂。吳芳銘更是小露一手，教大家如何挑選好吃的芭樂，他說可以從外觀、重量等幾個特點來看。但當吳芳銘一臉認真在專業介紹時，荒謬大師沈玉琳不時在一旁胡鬧，吳芳銘卻還能接招拆招，淡定的繼續講下去，但仍忍不住說「欸，你都黑白亂講」，一旁的韓國瑜聽了也忍不住偷笑。

韓國瑜一行人到了芭樂園，高雄市農業局長吳芳銘教大家如何挑選好吃的芭樂，他說芭樂要挑選表面皺褶越多、越是凹凸不平得越好。還要選肚臍小一點的、要有厚實感的，越沉代表裡面的組織越密會越甜。沈玉琳聽到這裡，他開玩笑問說那局長你看一下這顆芭樂大概是什麼罩杯？吳芳銘一聽不理會沈，只是很正經的繼續說這一顆芭樂500克啦，讓沈玉琳聽完馬上大笑說專業，還自己補充說「每一顆都C罩杯」。

吳芳銘說，以珍珠芭樂來說，越是圓形的話，它基本上是標準的甜，所以珍珠芭樂挑選越長條的，可能會讓甜度達不到底部。沈玉琳一聽又補充說明「最甜的可能是在屁股」。

吳芳銘中途也忍不住用台語對沈玉琳說，「欸，你都黑白亂講」，韓國瑜也在一旁笑說「你怎麼可以對我們的高雄農業局者這樣呢？」

吳芳銘的臉書粉專也分享影片訊息，許多網友一看紛紛留言「局長被玉琳哥逗的很無奈 哈哈」、「大推燕巢芭樂！」、「高雄芭樂真的好吃！難怪國外搶著訂！」、「局長和韓市長推銷高雄農漁產的本事～一正一奇丶一熱攻一穏守。雙劍合璧，天下無敵！」、「局長晚上好 ！芭樂好吃」、「」、「笑到噴淚⋯哈哈哈」、「希望也有機會可買芭樂乾跟蛋糕捲，我要買！」

(中時電子報)