臺北地方法院今天以「109北院忠登字第1090008485號」函，公告國民黨已於上周五（1日）申請登記變更黨主席為江啟臣、本屆39位中常委名單。黨務人士表示，如今登記程序完成，將在換發法人登記證書後，把影本送內政部完成核備，即完成變更的全部流程。

國民黨主席江啟臣上任後，黨中央向政府申請變更政黨負責人登記，經內政部准予備案，卻史無前例被臺北地方法院退件，原因是未設副主席，也未指定5位縣市長為中常委，不符黨章規定。

由於開設新媒體帳號、不動產拍賣過戶，都急需政黨證書，國民黨急覓高雄市長韓國瑜、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、澎湖縣長賴峰偉及金門縣長楊鎮浯為指定中常委，上周三中常會中，楊文科即以視訊參加會議。

據指出，黨章第17條規定「本黨置副主席若干人，由主席提名，經全國代表大會同意任命之。」但江啟臣上任後，為免擺不平及功能考量，以「人事布局的關鍵，不在位置怎麼安排，而在於能否真正發揮功能」，宣布「暫」不設副主席，打破慣例。不料這個前所未有的作法，卻成為被打槍的第一個理由。

此外，黨章第22條規定中常委39人至44人，除了選任常委32人，另有「指定常委7至12人，由主席指定本黨籍縣市長5人、青年團總團長及全國青年工作總會總會長擔任；中央執政時另由主席指定黨籍政務官 5人。」因江也未指定5位縣市長為中常委，成為第二個被打槍的原因。

「指定5位縣市長為中常委」是前年底國民黨囊括15縣市長後，去年7 月底全代會新增的規定，以強化黨主席黨內領導地位與威望。但規定修改後，前主席吳敦義反因擔心影響領導威望，並未指定，直到這次因改組向官方變更登記，才被要求照「章」辦事。

由於行管會累積10多件不動產標脫案等著辦理交易登記、部分印鑑也須變更，文傳會也急著申設新媒體帳戶，都須用上以江啟臣為負責人的政黨證書，黨中央急覓5位縣市長為中常委；至於設副主席一事，因黨章並未規定何時設置，成為黨中央向法院申覆的理由，且獲法院採納。

黨務人士說，此事係依據政黨法，向內政部申辦負責人、中常會名單變更登記；經內政部備案後，黨中央再向臺北地方法院申請變更登記、領取新的法人證書，之後將證書影本送內政部備查，即可完成程序。

(中時 )