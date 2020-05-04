香港政府4日公布今年香港首季GDP按年下跌8.9％，為有紀錄以來最大的單季跌幅；經季節性調整後，按季跌幅也擴大至5.3％，也是有紀錄以來最大跌幅；香港政府預期第二季情勢仍不樂觀，但若全球疫情受控，下半年可望逐步走出谷底。

受新冠肺炎疫情全球大流行影響，香港內部及對外需求均持續疲弱，拖累香港GDP連續三季按年下跌，並連四季按季下跌。香港財政司司長陳茂波形容香港經濟已陷入深度衰退，他說，香港經濟的三駕馬車出口、消費及投資開支情況都不太好。

陳茂波指出，展望第二季形勢仍不樂觀，即使有所改善，估計都是緩慢的，主要原因是全球疫情未受控，未來即使獲得控制國際經濟都難以馬上完全恢復，因此香港出口難望大幅改善。

陳茂波進一步表示，國際商務旅遊和投資都不容易在短時間內大幅反彈，而香港當地投資也要時間才能完全恢復，因此對香港經濟發揮最大穩定作用就是私人消費，香港政府會繼續增加開支，支援企業和就業人士。

據了解，香港政府之前已推出歷來最大規模的紓困措施，包括防疫抗疫基金下的兩輪措施和《財政預算案》的大規模逆週期措施，總規模近3千億港元，應能為香港經濟及勞工市場帶來一些緩衝作用。

被問到政府會否在紓困措施方面再「加碼」時，陳茂波說，已推出的措施規模占GDP約1成，力度已很大，且目前仍有很多措施尚未鋪開，相信待措施出台後對經濟支持作用將更明顯，而香港政府會對情況隨時做調整評估。

(旺報 )