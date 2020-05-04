民進黨台北市議員阮昭雄。（圖／中評社）

由獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會力推制憲工程，基金會執行長林宜正4月30日上午將兩個制憲意向公投提案書送交中選會，題目分別為「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」以及「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」，兩項提案皆有3千多人連署，已超過第一階段1,932人的提案連署門檻。

對此，國民黨前主席洪秀柱日前表示，獨派這些動作由來已久，但後來都縮回去了，所以常常只是嘴巴上講很大聲，而國民黨在立法院是少數，也無法當剎車皮，所幸讓獨派放膽去做吧！

洪秀柱說，到時候獨派不敢做下去，要收手了，那要請他們解釋，為什麼理想好像很大，但又不敢做？原因是什麼？是做不成還是這件事有危險？那要講清楚。

而民進黨台北市議員阮昭雄接受《中評社》訪問時表示，對於長期推動正名制憲的運動感到欽佩，他們推動運動也很長一段時間了，慢慢的隨著社會氛圍的不同，大家都有不同的討論。不過，這段時間主要是防疫期間，黨內同志對這個議題討論的機會並不多，現在這個時機是否推出公投的最好時間，尊重他們。

(中時電子報)