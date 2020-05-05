連假宅在家買運彩 他花100元就中

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

新冠肺炎疫情改變民眾生活，很多人因此都宅在家裡追劇、網購、叫外賣、玩電玩…，一股龐大的宅經濟正在興起，台灣運彩一直以來都有提供的網路投注，這段期間起了很大的銷售貢獻，今天就來跟大家分享1個網路會員「宅在家」小額投注中大獎的案例。

主客隊正確進球數玩法說明。(台灣運彩提供)

運彩串關說明。(台灣運彩提供)

4/5(日)清明連假的最後一天，三峽投注站所屬的1位網路會員100元買足球客隊(或主隊)的「正確進球數」(註1)串3關，中獎抱回24.7萬元獎金，他選3隊他認為攻擊力強且能踢進3球以上的隊伍，進行串關(註2)投注，分別是「斯盧茨克Vs. 伊斯洛奇 正確進球數客隊3球(或以上) 賠率20.0倍」串「黑鷹Vs. 動力體育 正確進球數主隊3球(或以上) 賠率13.0倍」及串「利迪亞盧迪奇Vs. 奧林匹克之星 正確進球數主隊3球(或以上) 賠率9.5倍」，比賽結果3場全數命中，即3關全過中獎，3個賠率連續相乘的結果高達2,470倍(20Ｘ13Ｘ9.5=2,470)，開心抱回24.7萬元獎金。

防疫期間運彩會員買100元過3關抱回247萬元。(台灣運彩提供)

防疫期間想待在家裡的朋友們可以直接上網申請成為運彩的網路會員，只要完成申請及入金作業就能上網投注運彩，也可以參考這位幸運朋友的投注方式，有機會為自己抱回大獎。

網路會員申請方式。(台灣運彩提供)

※註1：客、主隊正確進球數玩法：消費者可以猜一場足球比賽在法定比賽時間完成時，客隊(或主隊)的進球數為0球、1球、2球或是3球以上(包括3球)。

※註2：運彩串關是指消費者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要消費者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式。

(中時電子報)