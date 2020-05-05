公眾人物人前雖風光，但想過正常生活卻是奢望。香港天后梅艷芳一生璀璨，情路卻走得坎坷，她在當紅之際戀上日本男神近藤真彥，甘願為愛收起光芒，但這段情，卻成為她至死難忘懷的甜美惡夢。

梅姑對愛充滿渴望 卻總愛不對人

如果說愛過哭過才不枉此生，那梅艷芳算沒白活。出身清寒的她，從小和姊姊梅愛芳賣唱賺錢維持家計，最大願望只是免於挨餓，18歲時參加歌唱比賽，她獨特渾厚中低音一舉奪冠，黃霑甚至給滿分，讓梅艷芳贏得踏入星途的門票。

梅艷芳和歌后蔡琴、徐小鳳一樣，屬於華人樂壇少有的女低音，她不僅嗓音有賣點，對於舞台演出也很有想法，將善於詮釋歌曲情感的嗓音，用前衛的造型打扮來包裝，「梅式風格」深受大眾歡迎。加上梅艷芳自小走唱累積的經驗，讓她無論是表演、上節目還是待人處事，都展現成熟與善解人意，受到圈內人敬重，但這位有「歌壇大姊大」風範的梅艷芳，在愛情面前，卻是十足的小女人，願為愛情赴湯蹈火。

1985年她推出《似水年華》專輯，並登上事業巔峰之際，遇到來香港開演唱會的傑尼斯男神近藤真彥，兩人在一場酒會初識，男方比她小1歲，相傳梅艷芳對他一見鍾情，然直到隔年演唱會2人再相遇，近藤真彥與梅艷芳在派對一吻定情，隔天，近藤真彥浪漫地給天后送上一枚巨型鑽石胸針，這一刻起，梅艷芳放下了年齡、距離、語言、生活習慣及個性的差異，毅然投入這場異國戀，卻沒想到，她的愛人在日本早有女友，而且是舉國皆知的「昭和歌姬」中森明菜。

梅艷芳與近藤真彥相戀，卻發現這段感情中，還有他的正牌女友中森明菜。(中時資料照片)

和近藤陷入熱戀 7次赴日陪情郎

一如她的好友們所知的，梅艷芳一陷入熱戀就是個小女人，名氣如此之大又多金的她，心甘情願燃燒自己，據傳她與近藤真彥熱戀的第一年，梅艷芳從忙碌的生活中擠出時間，7度赴日見情郎，陪他在北海道開演唱會，但最終究她還是知道了中森明菜的存在，心意與現實的無法同步讓她非常痛苦。

梅艷芳的密友劉培基曾在書中寫道，當時梅艷芳為情所困，個性獨立堅強的她忍不住訴苦，表明自己真的很愛近藤真彥，卻不知如何是好，好友不忍心，也認為人生就這麼活一次，就告訴她：「妳就自私一次吧」。

於是梅艷芳決定順從心意，投入這段注定毀滅的戀情。她砸錢在日本買屋，只為了就近與情郎相會，劉培基回想當年曾飛日本探望她，一進門就看見屋裡堆著從超市買回來的東西，而巨星梅艷芳本人，蹲那裡刷廁所，讓好友見證到梅姑為愛情能付出多少，她在朋友面前，是個強勢而驕傲的女強人，但真實的梅艷芳要的只是平凡的幸福，希望深愛的男人給自己一個家。

但這段情最終是因多角關係而曲終人散，中森明菜輕生未遂，還被設局現身記者會幫近藤洗白，梅艷芳則暗吞情傷分手，事後回首往日情，悠悠吐露：「虧我當年待他那麼好」，至於近藤真彥，則是在甩開兩女後，跟多金富家女結了婚，之後梅艷芳的情路依然坎坷，而她，終究是忘不了近藤真彥。

近藤真彥奔香港參加舊愛梅艷芳的喪禮，神情憔悴。(中時資料照片)

11年後抱病再見近藤 只為替舊愛慶生

2003年，梅艷芳得知罹患子宮頸癌且已是末期，她在7月19日又飛到日本，時隔11年再見近藤真彥，當天又是他的生日，梅艷芳特別幫他慶生，讓男方又驚又喜，而他不知的是，舊愛已不久人世，據悉，當時梅艷芳病況已很嚴重，且放棄治療，但為了完成這趟赴日見舊愛之旅，她卻接受手術。

此時梅艷芳生病的事近藤真彥渾然不知，她則告訴朋友「我永遠不會跟他說」，直到死訊曝光，近藤真彥才恍然大悟，急飛香港送梅艷芳最後一程，不僅淚流滿面，甚至悲傷憔悴到需要別人攙扶，在舊愛的喪禮上，他竟破天荒談了和梅艷芳的戀情，他說：「此生摯愛梅艷芳，我永遠不會忘記她」。

2003年，她在罹癌消息公開後信心喊話「必定打贏這場戰役」，同時宣布抱病舉辦告別演唱會，當時在演唱會上她穿了劉培基設計的婚紗，演唱代表作〈夕陽之歌〉，以此代表「嫁給舞台」，但這首歌的原唱，正是讓她最痛也最愛的前男友近藤真彥，因此外界認為梅艷芳設計這演出，除了為演藝生涯畫上完美句點外，也是她對這一生真愛的致敬。

(中時電子報)