經歷過17年前SARS的迫害，這道傷痕讓所有台灣人都無法忘記。面對這次無情的新冠肺炎疫情，是最前線的疫情指揮中心、醫護人員等等各崗位的防疫人員，因著之前SARS的經驗及相關專業，為我們穩住了全球肆虐的疫情。
眼看世界的其他國家，因著疫情肆虐使確診人數、死亡人數不斷飆高，唯獨台灣就算經歷波折，依舊可以穩住疫情。這一切都要歸功於最前線的防疫人員，當我們在吃飯、休息時，他們卻沒日沒夜的為台灣把關、守護著台灣，感謝防疫人員無私地奉獻與堅守崗位，讓我們身處的台灣安全又溫暖。防疫是全民的責任，盼望台灣人民繼續攜手防疫人員，一同打敗疫情的迫害，讓我們能夠在烏雲滿佈之後，看見透出雲層的陽光！
(中時電子報)
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