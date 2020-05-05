美國總統川普才掛保證，年底前美國就能研發出新冠肺炎疫苗，不過該說法馬上遭到英國專家打臉，WHO特使納巴羅（David Nabarro）表示，人類可能「永遠」也做不出新冠肺炎疫苗。

WHO特使納巴羅認為，人類要學會和新冠病毒共存。

新冠肺炎至今在全球造成逾350萬人感染、超過24萬人喪命，各國競速研發疫苗，以阻止這場疫情蔓延下去，美國總統川普3日甚至公開保證，美國年底前就能研發出疫苗。

不過英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，身兼WHO特使的倫敦帝國學院（Imperial College London）教授納巴羅警告，人類恐得再和新冠肺炎糾纏數年，而且疫苗可能永遠也做不出來。

報導引述納巴羅教授接受美國有線電視新聞網（CNN）的專訪內容，指出至今人類仍沒有研發出某些病毒的疫苗，「我們不能完全假設疫苗會出現，或者它真的研發出來了，就會通過有效性及安全性的測試。」

「你的期待愈高，然後你的願望幻滅了。」

「我們是和生物系統打交道，不是和機械系統，這真的完全取決於我們的身體如何反應。」

納巴羅預言，疫情可能隨時會再大爆發，封城、禁足等行動限制措施恐隨時再重新實施，地區部份實施或是全國大範圍封鎖都有可能，封城將成為未來民眾生活的新常態。

(中時電子報)