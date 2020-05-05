梅根哈利尋找自由 自傳8月11日出版

1992年，當黛安娜王妃自傳的書摘出現在《周日泰晤士報》（The Sunday Times）上時，英國王室天搖地動，餘震久久未息。從此查爾斯被貼上偷腥王儲的標籤，而卡蜜拉也擺脫不了最強上位小三的罵名。

而近30年後，自傳強震的歷史又將重演，據《紐西蘭先驅報》（New Zealand Herald）4日報導，梅根和哈利王子的自傳《尋找自由：哈利與梅根，還有現代王室的形成》（Finding Freedom: Harry and Meghan and the making of a Modern Royal Family）將於8月11日出版。

自傳由史柯比（Omid Scobie）和杜蘭朵（Carolyn Durand ）這兩名友好記者執筆，除了將塑造梅根和哈利正面的形象外，還將娓娓道來兩人淡出英國王室的爆炸性決定。而他們會選擇「Finding Freedom」（尋找自由）這兩個字當書名，似乎暗示書中不僅會頌揚兩人非凡的成就，也可能把矛頭指向王室。

若是他們真想「平反」，說出自家版本的事實，那可能會嚴重傷害與核心王室成員脆弱的關係，甚至給予致命一擊。如果他們真的這麼做了，將斬斷未來重新回歸王室，與女王和查爾斯，還有威廉及凱特等核心成員重修舊好的去路。

當然，這也將深深傷害女王和查爾斯，而他們一個是寵愛哈利的祖母，一個則是摯愛他的父親。數十年來，他們遵從王室規範，孜孜矻矻執行梅根眼中煩瑣乏味的王室任務。不過，毫無疑問的，隨著自傳出版，將為王室紛紛擾擾製造更多話題。

(中時電子報)