梅根哈利尋找自由 自傳8月11日出版

1992年,當黛安娜王妃自傳的書摘出現在《周日泰晤士報》(The Sunday Times)上時,英國王室天搖地動,餘震久久未息。從此查爾斯被貼上偷腥王儲的標籤,而卡蜜拉也擺脫不了最強上位小三的罵名。

而近30年後,自傳強震的歷史又將重演,據《紐西蘭先驅報》(New Zealand Herald)4日報導,梅根和哈利王子的自傳《尋找自由:哈利與梅根,還有現代王室的形成》(Finding Freedom: Harry and Meghan and the making of a Modern Royal Family)將於8月11日出版。

自傳由史柯比(Omid Scobie)和杜蘭朵(Carolyn Durand )這兩名友好記者執筆,除了將塑造梅根和哈利正面的形象外,還將娓娓道來兩人淡出英國王室的爆炸性決定。而他們會選擇「Finding Freedom」(尋找自由)這兩個字當書名,似乎暗示書中不僅會頌揚兩人非凡的成就,也可能把矛頭指向王室。

若是他們真想「平反」,說出自家版本的事實,那可能會嚴重傷害與核心王室成員脆弱的關係,甚至給予致命一擊。如果他們真的這麼做了,將斬斷未來重新回歸王室,與女王和查爾斯,還有威廉及凱特等核心成員重修舊好的去路。

當然,這也將深深傷害女王和查爾斯,而他們一個是寵愛哈利的祖母,一個則是摯愛他的父親。數十年來,他們遵從王室規範,孜孜矻矻執行梅根眼中煩瑣乏味的王室任務。不過,毫無疑問的,隨著自傳出版,將為王室紛紛擾擾製造更多話題。

(中時電子報)