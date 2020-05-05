台股現金殖利率高達4%，與其把錢放在銀行愈存愈薄，不如拿來「存股」領股息股利。但台股從3月底點強彈後，上周四（30日）指數逼近11000點，還適合存股嗎？存股達人陳重銘直言「不建議」，股災時因為投資成本低，目前台股上萬點，反而是調整持股的時機。

人稱「不敗教主」的存股達人陳重銘，曾經是月領3萬元的流浪教師，後來靠著存股投資術，累積3000多萬元身價，每年可領200萬元股息，之所以能累積這麼高的資產，他就是趁著「股災」的絕佳買進機會。

天下雜誌報導，陳重銘善用2008年、2020年的兩次股災，他的存股張數從100張暴增到1500張。今年股災，他大幅加碼金融股，包括中信金、元大金、第一金、台新金、台企銀存股已躍增至1000張。

台股這波從3月19日8523點反彈至今已逼近2500點，陳重銘不諱言，他採取波段操作策略的元大高股息ETF0056在連漲4周後，已開始獲利了結。

目前台股又重返萬點，還能存股嗎？陳重銘直言「不建議」，還說「在萬點以上的高檔區應該是調整持股的時候」。現階段基期太高，很多股票都漲了一大段，在高點存股風險也相對提高，他敢在股災投資是靠之前低成本存股來支撐，但一般新手投資人手中沒有低成本的股票。

(中時電子報)