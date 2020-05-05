國安局長邱國正日前在立院備詢，被問及北韓領導人金正恩健康狀況，證實他確實生病了。但5/1勞動節金正恩卻又現身活蹦亂跳，雖然仍有人覺的疑點，但他只有右手上有個神秘黑點而已，無異於打臉邱國正。邱國正4日再被問及此是，回應說「情報不是是非題，而是判斷題，國安局有在掌握」。對此，台北市議員徐巧芯在節目中痛批「最大的國安問題，可能就是國安局長本人」，主持人趙少康聽了後直說「我覺得他是故意的」。

徐巧芯在政論節目《少康戰情室》表示，她覺得邱國正就是在硬拗，一開始被立委蔡適應問到時，邱國正就說金正恩有病，但要低調。徐巧芯說，「後來王定宇他今天跟我講的，他說他就去找了這個邱局長，跟他講說你不能這樣講，你要講說是由媒體、大眾輿論去推測出來的」，所以「他接下來又改成說這個是由媒體上面的一些資訊所推測出來的，不是因為我有什麼樣一個情資」。

徐巧芯指出，邱國正4日再被問到的時候，斬釘截鐵講金正恩就是有病，她聽了立刻大酸說，「如果國安局不確定這個問題要不要回答，知道屬於機密，那就回答4個字：『不能透露』。」

徐巧芯酸說:「我們自己的國安局長，不知道是為了秀自己的情報線，還是怎麼樣？他在民進黨立委質詢的時候，就把這個事情講出來」，徐巧芯說，「不管是不是你的情報是對的，你都不應該講」。

徐巧芯批評，「今天我們的國安局長這麼兩光」，好像知道一點事情就嘴巴守不住，被民進黨立委問，還自以為做球給對方，結果出包，然後還對國民黨立委不爽，徐更酸說：「我覺得最大的國安問題，可能就是國安局長本人」。

然後，趙少康聽完徐巧芯的分析，他還幫腔說：「我要替國安局長講一句話，我覺得他是故意的，為了保護我們那一條線，如果我講實話，那條線就被抓了」。但趙少康講這句話時，自己都認不住被自己講的話逗笑了，現場其他來賓一聽完，資深媒體人陳鳳馨笑不停地指著趙少康說：「你講這句話，你真心相信？」，一旁的國民黨副秘書長柯志恩笑說「我一點都不相信」。來賓的言下之意是指趙少康在補刀反酸。

(中時電子報)