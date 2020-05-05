根據大陸中新社從大陸文化和旅遊部獲悉，5月4日全大陸接待國內遊客總人數1931.3萬人次，實現國內旅遊收入約81.8億元（人民幣，下同），整體顯示5月1到4日的大陸「五一」假期中，全大陸接待國內遊客總人數合計達到1.04億人次，實現旅遊收入約432.3億元。

(旺報 )