陸「五一」4天出遊人次破億 收入432億人幣 06:252020/05/05 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸「五一」假期4天的國內旅遊人次破億。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸中新社從大陸文化和旅遊部獲悉，5月4日全大陸接待國內遊客總人數1931.3萬人次，實現國內旅遊收入約81.8億元（人民幣，下同），整體顯示5月1到4日的大陸「五一」假期中，全大陸接待國內遊客總人數合計達到1.04億人次，實現旅遊收入約432.3億元。 (旺報 ) #大陸 #國內 #旅遊 #收入 #五一 也許您會感興趣 推薦閱讀 風險仍在 連假外出防護不可少 04:102020/05/01 生活新聞 連假期間 竹縣市加強景點人流管制 01:102020/05/01 台中彰投 五一連假首日湧出遊車潮 蘇花改、國五車多壅塞 09:212020/05/01 生活 五一連假 屏無人機旅遊熱點宣導防疫 11:042020/05/01 社會 生日1、2、3號免費入園 新竹親子農場推優惠 草泥馬一起散步 12:242020/05/01 旅遊 大家辛苦了！金門縣府表揚模範勞工 12:372020/05/01 生活 五一連假人潮湧入合歡山、武嶺、溪頭 業者終於笑了 13:492020/05/01 生活 酒店、舞廳傳五一連假後開放？指揮中心：沒有時間表 14:262020/05/01 生活 五一勞動凱道集合 高呼「勞權不能少，我要公會罩」 15:212020/05/01 生活 金正恩勞動節又缺席 健康狀況再引猜測 15:552020/05/01 政治 兩岸熱門新聞 歐美力挺 台出席WHA也無望 - 兩岸要聞 - 中國時報 取消陸主權豁免 美將得不償失 - 兩岸要聞 - 中國時報 為疫索賠 傳美取消陸持有國債！川普撂話惹議 官員表態令人不安 - 兩岸要聞 - 中國時報 鍾南山：不贊成群體免疫 要犧牲很多人才能做到 - 兩岸 引爆美債核武 終將兩敗俱傷 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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