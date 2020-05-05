印度新冠肺炎疫情嚴重，宣布延長鎖國時間至5月3日，因應旅居印度與南亞國家民眾期盼回台的意願，外交部已經協調華航安排班機載運國人，中華航空公司4日派遣1架專機，前往印度德里，在5日凌晨抵達桃園機場，接回129名國人回家，抵台國人雖長途旅程略顯勞累，仍表示「回到家真好」。

外交部表示，在外交部協調安排下，世界台灣商會聯合總會租賃一架華航專機，前往印度德里接載旅居印度、孟加拉的國人，原本有180人報名，最後登機的只有114名國人，以及在台灣工作的15名外籍人士，共129名乘客（含1嬰兒），有51人沒有能夠上飛機，確實原因還需要外交部等單位再確認。

專機在印里德里完成整補後，再經過接近7個小時的飛行時間，於5日凌晨2時50分抵達桃園機場。班機停妥後，機上旅客經由第二航廈入境，旅客先集中到候機室，由國境疾管人員審核旅客健康聲明書與檢疫通知書內容，再區分每10人1組，保持安全社交距離，依序通過移民署證照查驗、提領行李、海關稽查等入境程序，最後坐上防疫車隊的遊覽車前往檢疫所集中檢疫14天。

2名在印度同一家公司工作趕上飛機回國的工程師表示，雖然在同一家公司上班，但分處印度國土東西兩側，為了回台灣，還被公司要求簽下自願離職書，公司才願意幫忙叫車。

其中一位工程師表示，他工作的地點位於德里西邊1650公里處，因為印度國內線班機全停，光是坐車就花了36小時。另一名工程師則說，他所在地位於德里東邊1000公里處，也花了一整天的時間坐車才趕到機場。

一位在孟加拉開設工廠的台商表示，已在家裡關了40多天不能出門，相關物資則請專人每天統一採購一次，很開心可以回到台灣，其實孟加拉當地算是半封城狀態，不許車輛、人員移動，政府也有管制作為，像是民眾暫時不能到清真寺，當地不像外界認為的那麼糟。

外交部表示，將持續設法協助其他滯留南亞地區的國人返台，並感謝印度及孟加拉等國政府及相關單位協助。

(中時電子報)