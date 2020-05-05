為了彌補新冠肺炎疫情造成的消費性經濟缺口，小英政府規劃了商機高達新台幣110億元的「酷碰券」，卻因綁定電子支付，遭質疑「排除不懂使用電子支付的族群」，更被爆獨厚特定業者「街口支付」，引發外界強烈反彈。

5月4日，行政院傳出政策大翻盤，酷碰券可望同時以「紙本實體券」呈現；然而，經濟部始終執意保留「綁定電子支付」的選項，背後決策過程是否有難以告人的「貓膩」，惹人好奇。

台灣民眾黨立委蔡壁如告訴本刊，四月九日，民眾黨財經顧問、電子支付專家林坤正應邀出席一場經濟部內部討論會，驚見「街口支付」的代表現身會場，還語出驚人地回答官員：「酷碰券的程式碼串連需求，已按經濟部指示完成準備，隨時可以上路。」林坤正乍聽之下當場傻眼。

本刊調查，電子支付業者若要配合政府寫程式碼，其實並不困難，但必須掌握後台規格，時間及資訊都得夠精準，「街口支付」卻在「開會前」就寫完，究竟是未卜先知，還是有人走漏風聲，啟人疑竇。

面對「經濟部獨厚街口支付」的傳聞，經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，目前酷碰券的政策，以及施行日期都還沒有定案，「尚未開始規劃，因此沒有獨厚任何廠商的疑慮。」她強調酷碰券的期程，要視疫情走勢而定。街口支付公關室則強調，公司一直以來都是配合方，「政府政策怎麼走，我們都願意配合。」

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(中時電子報)