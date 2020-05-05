新冠肺炎疫情趨緩，政府擬推出酷碰券振興經濟。經濟部原先規劃酷碰券只能使用於「街口支付」、「LINE Pay」、「台灣Pay」及「Pi拍錢包」四家電子支付平台，民眾最慣用的信用卡和大型網購平台卻被排除在外；五月四日，行政院修正酷碰券措施，以「好領、好用、促進消費」為原則，宣告可能採取「發行紙本實體券」與「綁定電子支付」並行制。

本刊調查，行政院拋出酷碰券構想後，「街口支付」搶先所有對手，早一步完成經濟部設定的「配合條件」，引爆公平爭議；落選業者為了逆轉勝，聯手電商平台向府院「告御狀」，政策是否再生變數，各方勢力仍在較勁。

一名民進黨立委透露，有落榜的電子支付業者「氣噗噗」地結合電商平台業者，大動作向府院高層表達不滿，逼得行政院長蘇貞昌日前與黨籍立委座談時，直言「若對酷碰券等振興案有任何質疑，可直接找經濟部長沈榮津。」此話一出，原本堅持「酷碰券綁定電子支付」的沈榮津如坐針氈，立即下令檢討酷碰券政策。

面對「經濟部獨厚街口支付」的傳聞，經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，目前酷碰券的政策，以及施行日期都還沒有定案，「尚未開始規劃，因此沒有獨厚任何廠商的疑慮。」她強調酷碰券的期程，要視疫情走勢而定。街口支付公關室則強調，公司一直以來都是配合方，「政府政策怎麼走，我們都願意配合。」

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(中時電子報)