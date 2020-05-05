政府擬推酷碰券振興產業，但中間諸多決策爭議引起軒然大波，熟悉酷碰券決策的政壇人士爆料，酷碰券決策過程確實不尋常，電子商務原屬「經濟部商業司」業務，酷碰券卻由掌管實體店面的「經濟部中小企業處」主導，該處鮮少與電商界接觸，卻又堅持綁定「街口支付」等四家電子支付業者，就算經濟部長沈榮津曾在立法院「鬆口」，證實酷碰券的確只能用於四家電子支付業者，經濟部中小企業處仍三緘其口、迴避詢問，內情耐人尋味。

經濟部獨厚特定業者的指控並非空穴來風，除了立委與專家質疑，落榜業者也是滿腹狐疑。經濟部原訂酷碰券配合的電子支付業者，須擁有百萬名用戶，但雀屏中選的「台灣Pay」、「Pi拍錢包」用戶數皆未達百萬名；反觀市占率不錯的「歐付寶綠界」、「悠遊付」等都被摒除在外，「Yahoo奇摩」、「momo購物網」等大型電商平台同樣不能使用，讓不少業者忿忿不平。

雖然酷碰券吵得震天價響，振興經濟的成效卻始終備受爭議。民進黨立委蘇治芬說，雲林縣很多地方只有全聯福利中心和7-ELEVEN，能使用電子支付的店家太少了；立委林岱樺更直白地批評，酷碰券是「隱性排貧」，「弱勢族群不懂電子支付，說穿了經濟部是在暗助業者免費行銷，不花分文搶市占率。」

面對「經濟部獨厚街口支付」的傳聞，經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，目前酷碰券的政策，以及施行日期都還沒有定案，「尚未開始規劃，因此沒有獨厚任何廠商的疑慮。」她強調酷碰券的期程，要視疫情走勢而定。街口支付公關室則強調，公司一直以來都是配合方，「政府政策怎麼走，我們都願意配合。」

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(中時電子報)