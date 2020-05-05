疫情趨緩，政府擬推出振興方案刺激產業經濟，其中「綁定電子支付」的酷碰券不僅引起爭議，政策也是一變再變，沒有定論，但其中遭到獨厚質疑的「街口支付」究竟有何能耐，能讓經濟部對它如此欣賞？

本刊調查，遭林坤正質疑「被獨厚」的「街口支付」，董事長胡亦嘉是「中華開發工業銀行」前董事長胡定吾的么兒。二○一八年時，「街口支付」曾被前台北市民進黨議員王威中質疑隱私條款有漏洞，胡亦嘉因而槓上王威中，王威中落選後，胡亦嘉還大動作宣布當天所有通路回饋加碼百分之二十來「謝票」；今年初，胡亦嘉更不滿「街口支付」比照大陸「餘額寶」推出的「託付寶」被駁回，又槓上金管會主委顧立雄，當時胡定吾還喊話「政府要有肚量，勿阻攔創新！」

「街口支付真正的操盤手，就是胡定吾。」一位電商界人士透露，胡定吾與前總統馬英九是建中同學與台大校友，很有生意頭腦，將藍綠人脈用到淋漓盡致。前總統陳水扁執政時，外傳胡定吾受總統府前副祕書長馬永成之託，奉命取代時任中華開發工業銀行董座的劉泰英，劉泰英雖強力反擊，但在時任財政部長的顏慶章力挺下，胡定吾最後還是當上董座；馬英九上台後，胡定吾又無視國民黨內異樣眼神，低調回歸藍營，並藉藍營之力開拓大陸人脈與商機。

面對「經濟部獨厚街口支付」的傳聞，經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，目前酷碰券的政策，以及施行日期都還沒有定案，「尚未開始規劃，因此沒有獨厚任何廠商的疑慮。」她強調酷碰券的期程，要視疫情走勢而定。街口支付公關室則強調，公司一直以來都是配合方，「政府政策怎麼走，我們都願意配合。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)