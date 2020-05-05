陽明山上的台灣獼猴人類的肆意餵養，造成獼猴過於親人，造成居民和商家都受害，陽明山國家公園管理處主祕張順發表示，2年前開始有遊客開始餵食猴群後，導致猴群逐漸聚集在道路兩旁，尤其是馬槽花藝村一帶情況更是明顯，這也是人猴衝突愈來愈多的主因。

在馬槽附近賣菜超過50年的老阿伯李信男對猴群的擾亂感受最深，他因為被猴子搬走清空倉庫內存放的果菜，至少損失2、3萬元，他現在已經將店後方的儲藏室換上新買的小鎖，而店內的果菜也都逐一放進箱子裡，再加蓋木板，最後壓上一塊六、七公斤重的大石頭。

李信男無奈地說，「這些猴子太厲害了，會開鎖、會鑽洞、會上樹，東西搶了就跑，根本一點辦法都沒有」、「猴子除了青菜，什麼都吃，連肥皂也連咬上2口」。

林務局保育組組長黃群策表示，近來人猴衝突的情況確實增多，但不代表台灣彌猴的數量有增加；在各景區已宣導遊客「不接觸、不餵食」。

在農作方面，農委會則會輔導各縣市政府進行防治，包括設置電網、陷阱等等，如果發現彌猴的數量太多，則會協助各縣市政府予以捕捉，或是移往他處、或是進行結紮後再野放，除非是已經危害到民眾的生命安全，不會考慮撲殺野生的靈長類動物。

溫泉會館的員工跟記者抱怨，曾在等公車時被猴子搶走行李箱，將裡頭衣物全部翻出來，「誰說猴子不會攻擊人？」（圖／本刊繪圖組）

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(中時電子報)