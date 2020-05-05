陽明山的台灣獼猴近2年有增加趨勢，不僅造成住戶生活不寧、農作損失，商家也受害頗深，陽管處去年曾請東海大學教授進行研究，認為目前山上的獼猴尚未出現明顯脫序的程度，即尚未到達攻擊人的程度，但湖山里里長李秋霞說，該里已有2位里民被猴子抓傷，還好沒有大礙。

陽明山當地一名老教授表示，台灣獼猴大量增加是因《野生動物保護法》修正後，不能捕獵獼猴，因此獼猴少了人類這樣的天敵，加上陽明山桶柑價格太低，無人採收又缺乏管理，「獼猴有了糧食來源，就會固定每年冬末春初就往陽明山集合，而獼猴移居範圍很大，動線可至100公里以上，哪裡有糧食，就往哪裡去，這是大自然的道理」。

除此之外，遊客的餵食造成人猴子之間的界限模糊，也應是造成猴子習慣向人索食而逐步侵犯人類生活範圍，甚至出現攻擊人類行為的主因，湖山里里長李秋霞一提到猴子就搖頭嘆氣，她說，「以前猴子都在深山裡，很少出來，這2、3年可能是沒東西吃了才跑出來」。

李秋霞說，很多遊客喜歡餵食猴子，造成猴子愈來愈不怕人，每天就等著人來餵，沒人餵就靠近人直接搶，「已經有2位里民被猴子抓傷，其中一位還是90多歲的長者，身上根本沒帶東西，也被抓破褲子傷到小腿。」

溫泉會館的溫泉屋屋頂曾被猴子從樹上跳下來撞破，業者完全拿獼猴沒轍。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)