陽明山台灣獼猴數量增加，根據陽管處估算應在500隻左右，除了固定出現在馬槽一帶等著遊客餵食，還有更多猴群在山區的住家及路旁的商家出沒，為了驅趕猴群，湖山里向陽明山國家公園管理處申請一支漆彈槍，但效果逐漸降低。

為了驅猴頭痛不已的湖山里里長李秋霞也再三呼籲，希望上山遊玩的民眾「真的不要用餵獼猴了」。

本刊調查，陽明山的湖山里因為農作被猴群破壞嚴重，住戶被騷擾的生活不安，已想盡辦法驅趕，去年更向陽管處申請了1支漆彈槍，交給巡守員曹國盛負責，曹男每天巡邏登山步道猴群「犯案」路徑，看到猴子就開槍驅離，但最近驅趕的效果變差了，曹說：「猴子太聰明了，已經認得我穿的巡守員背心制服，大老遠看到我就跑了」。

湖山里巡守員曹國盛手持漆彈槍負責驅離靠近登山步道的猴群，但精明的猴子早已認得他身上的背心制服，大老遠就能避開他。（圖／張文玠攝）

曹國盛說，漆彈槍射程約30公尺，「打到猴子身上應該會痛，但不會受傷」。而曹男也是草山行館的工作人員，他說，草山行館去年被猴子入侵館內，打破器皿玻璃，到處破壞，花圃全毀，「最過分的是居然亂拉屎撒尿，所有工作人員一早開門看到都傻眼，花了一個上午才清理乾淨」，而旅客休憩的木製棧橋座椅也都被猴子破壞而全部拆除。

里長李秋霞感概地表示，其實猴子才是這塊土地的原住民，但是里民飽受獼猴騷擾，生活變得不安寧，而農作物也受到破壞，直接影響到生計，「我們也想與獼猴和平共存，但實際上好像不太可能」，她呼籲民眾「真的拜託不要再餵猴子了」。

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(中時電子報)