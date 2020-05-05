陽明山國家公園2年前開始，超過數百隻的台灣野生獼猴，因為棲息地食物短少，為了填飽肚子開始四處「侵襲」山上住戶，還大肆掠奪農作物，而《野生動物保護法》規定不准獵殺獼猴，造成猴群大量繁衍，當地商家更是飽受霸凌之苦。

陽明山馬槽竹子湖路211巷已經賣菜50年之久的82歲老阿伯李信男告訴本刊，店方後院小房間本來是他存放地瓜、玉米、花生等蔬果的地方，卻遭到猴子直接打開用鐵絲做的簡易門鎖，全部都被搬走清空，損失約2、3萬元，「想到十幾袋果菜全都進到猴子肚子裡，就感到一陣椎心刺骨的痛。」

馬槽路上擺攤也有20多年的的陳姓婦人表示，她每天都和猴子「你追我趕」，一不留神就會被猴子搶走攤上的食物，清晨天剛亮就出現，一天來好幾次，都不同猴群，她在田裡種的地瓜，都是連藤整片拔起，再挑大的拿走，南瓜也是一熟就搶去吃，還經常只吃兩口就扔的到處都是。

獼猴多到連知名溫泉會館也遭殃，就有女客投訴「泡湯時好像有人偷窺」，但其實是猴子在搞鬼。（圖／本刊繪圖組）

陽明山一處知名溫泉會館李姓女員工說，獼猴經常在樹上和屋頂竄來竄去，有一回就直接撞破湯屋的屋頂，還有女客怨洗澡時好像有人在偷窺，連李女自己有天在等公車下山回家時，被索食的猴子搶走隨身的行李箱，拖行時衣物全部翻落在道路上，快把她給氣炸了。

「誰說猴子不會攻擊人？」李女還指著附近在草地閒逛的10來隻土雞和鴨子說，這些都是附近居民放養的，原本有30多隻土雞，現在剩下不到10隻。

在竹子湖賣蔬果的李阿伯模仿猴子一手吃玉米，另一手腋下還挾著一根的模樣，連他自己都覺得又好氣又好笑。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)