對種蝴蝶蘭一輩子的吳奕儒來說，今年是最荒謬的一年，人們不結婚、神明不遶境，偶爾接到一兩盆訂單，是殯儀館用花。他這一生為花痴狂，14年前不顧父親反對，放棄台糖鐵飯碗，夫妻倆背債千萬只為打造夢想蘭園，無奈疫情鎖國下，外銷無門內銷無路。

本刊記者造訪吳奕儒位於台南官田的美芳蘭園，驚嘆上百種蝴蝶蘭滿園盛開，令人心花怒放！吳奕儒卻說他心在滴血，因為若是去年，這片市值300萬的蝴蝶蘭盆花早就賣光了，不會囤在溫室！

台灣是花卉王國，2018年花卉產值165億元，外銷達65億元，其中蝴蝶蘭占65%為最大宗；內銷則占花卉年度總產值62%、近100億元。

吳奕儒欲哭無淚，想起過年前，買氣熱到連開一朵也有人要，怎料新冠肺炎全球大流行後大翻盤，「倒店都比開店多，哪有人送花！景氣不好時，大家不買花；景氣若變好，大家還是先買吃的，最後才想到買花，種花的比種五穀雜糧還弱勢。」

「美芳蘭園」目前只會接到喪禮花卉訂單，就算路途遙遠、沒有利潤，吳奕儒太太廖秀真也會親自開車送去。（圖／宋岱融攝）

採訪這天，蘭園唯一的訂單是台南殯儀館訂了1500元的蘭花，吳奕儒的太太從台南官田開車送去要1小時，扣掉運費等於沒賺，「滿園子的花，任誰看了都會說好漂亮！我們看了卻很心急，這個月再不出去，下個月就要謝了，要剪掉變垃圾，所以一盆兩盆也要接。」太太廖秀真一臉焦慮。

美芳蘭園有1800坪溫室，花開不等人，遲早變垃圾，為求活下去，吳奕儒只能從台南千里迢迢載著一貨車蝴蝶蘭北上叫賣，看有沒有人願意買。（待續）

新冠肺炎重創花卉產業，人生中第一次擺攤的「美芳蘭園」老闆吳奕儒，從台南遠赴台北圓山花博公園叫賣蝴蝶蘭。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)