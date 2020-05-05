新冠肺炎爆發後，花卉產業盛傳「300多戶蘭花農，今年可能倒一半」的風聲。為了幫助花農，農糧署在台北圓山花博公園舉辦花卉促銷活動，4月18日這天，種蝴蝶蘭一輩子的吳奕儒特地從台南拉一卡車蘭花北上，人生第一次擺攤，市價200元一盆的蝴蝶蘭，叫賣100元，這是疫情爆發後，他第一次看到買氣，心情既興奮又緊張，即便客人一問半小時也不嫌煩。

吳奕儒是彰化人，從小喜歡種花，大學聯考選填志願時，瞞著父母放棄陽明大學牙醫系，志願偷偷填了中興大學園藝系，畢業後拚到碩士。他的妻子廖秀真同樣愛花，兩人是同班同學；後來一起考進台糖精農事業部，見證台灣蘭花外銷起飛。

憑著外文及專業能力，吳奕儒從技師升到副執行長只花9年，但月薪9萬元的副執行長只做2年，就追隨不適應國營事業文化的妻子腳步申請優退，此舉讓在台糖糖廠做一輩子當不了官的父親氣炸，罵他為何不滿足？他淡淡回答：「每天都在開會，這種生活根本和種蘭花沒關係！」

見到原本坐辦公室，現在卻為了張羅蘭園大小事而奔波的吳奕儒，吳媽媽心疼地掉淚。（圖／吳奕儒提供）

吳奕儒說，故鄉彰化縣的自來水大多抽取地下水，水質中含鈉，比較不適合屬於熱帶植物的蝴蝶蘭，因此才跑到使用「水庫水」的台南市官田區經營蘭園。「我們先購入600坪土地，加上蓋溫室、買種苗等，花了2千多萬元，幸虧媽媽的金援；『美芳』就是我媽媽的名字。」如今，美芳蘭園已擴建到光是溫室就有1800坪。

「美芳蘭園」取名靈感來自吳奕儒的母親，最初占地六百坪，後來擴建到一千八百坪。（圖／宋岱融攝）

美芳蘭園的電腦自動化溫室，能控制溫濕度，像是蘭花生長時需要維持27.5度高溫，催花梗時夜間要能降到18度，完全不是問題，一整年柴油加電費，平均耗費約200萬元。蘭園剛成立時，母親來探望，見原本坐辦公室的兒子，搬貨一身髒兮兮，返家途中一直哭，心疼他為何把自己搞這麼累。（待續）

見到原本坐辦公室，現在卻為了張羅蘭園大小事而奔波的吳奕儒，吳媽媽心疼地掉淚。（圖／吳奕儒提供）

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(中時電子報)