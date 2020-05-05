行政院長蘇貞昌4日宣布擴大急難紓困方案，對有工作但無軍、公、教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元，明（6日）起開放申請。衛生福利部公部相關細節及申請流程，讓民眾不再「霧沙沙」。

衛福部4日公布擴大急難紓困方案。（圖／衛福部）

4種申請資格：

1.原有工作，因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受困。

2.未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。

3.未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

4.依家戶存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算出平均每人每月生活費為當地每人每月最低1.5倍以上未逾2倍。

（圖／衛福部）

申請作業流程。（圖／衛福部）

衛福部舉例，若林先生一家三口想申請此方案，參考他109年1至4月總收入13萬6千元，家戶月平均收入為3萬4千元；4月30日戶內所有人存款餘額加總（家戶總存款）為50萬元，家戶內每人存款免納入計算數15萬元×家戶人口3人＝45萬元。3萬4千元＋50萬元－45萬元後÷3人，林先生家戶每人每月生活費2萬8千元，那麼就符合台北市審核金額標準的1.5至2倍，但不符合六都之外的範圍。

（圖／衛福部）

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擴大急難紓困方案計算公式。（圖／衛福部）

範例說明。（圖／衛福部）

(中時電子報)