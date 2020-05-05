小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（5日）新聞重點。

【1】排富給現金 約170萬人受惠 紓困賣玉蘭花舉廣告牌領萬元

疫情衝擊弱勢，在社會期盼政府發現金紓困的壓力下，行政院長蘇貞昌昨宣布，農漁民及有工作但無保的弱勢，可領到1萬元紓困現金，約有170萬人可望受惠。蘇揆舉例，包括舉廣告牌、賣玉蘭花的弱勢民眾都可一次性領到1萬元。

【2】錢櫃慘劇 柯喊話練台生出來面對

北市錢櫃KTV林森店4月26日大火釀6死慘劇，事發後各界究責不斷，但錢櫃董事長練台生至今未出面道歉，台北市長柯文哲4日赴北市議會專案報告錢櫃火災，市議員侯漢廷、游淑慧紛紛呼籲柯拿出當年打五大弊案的決心，要求練出面道歉，柯回應：「其實比道歉更重要的是企業社會責任。」

【3】潤寅案第2波偵結 查獲詐貸86億

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，4日第2波偵結。檢方再查出，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦運用旗下5家公司，以不實買賣合約書、發票，與股票上市的福懋等多家公司主管進行663筆假交易，向土銀、上海商銀、中信銀3家銀行詐貸86億元，依違反銀行法等罪嫌，追加起訴楊文虎夫婦、福懋公司主管黃明堂等15人及潤寅等5家法人。

【4】小豬渣男標籤甩不掉 切割愷樂保事業

羅志祥（小豬）和周揚青9年情斷，周加碼爆料小豬男女關係亂，喜歡「多人運動」，還點名「讓蝴蝶去檢查身體」。小豬被貼上渣男標籤、重創兩岸演藝事業，傳他原訂今天（5日）在大陸舉辦道歉記者會，由於時間匆促來不及安排已確定延期，且記者會上除了公開道歉、宣布無限期停工，小豬還將與自己經紀公司旗下的愷樂解約，切割小三力保自己的演藝飯碗。

【5】抹茶山停車場 非假日也爆滿

宜蘭縣礁溪鄉聖母山莊步道的終點「抹茶山」美景，因照片在網路中爆紅，連假時湧現人潮，4日雖然非假日，但前往步道外的停車場卻一度啟動管制，步道的主管機關羅東林區管理處指出，停在停車場的民眾未必都前往抹茶山，但提醒民眾保持社交距離，做好防疫工作。

(中時電子報)