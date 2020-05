決定離開英國王室走自己的路的哈利王子與妻子梅根,將於今年8月11日出版自傳說自己的故事,書名定為《找尋自由:哈利梅根與形塑現代皇室》((Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family,暫譯)。

英國哈潑柯林斯出版社(Harper Collins U.K.)4日宣布這項消息,該本新書8月11日先在英國與大英國協國家出版,同一天也會在美國上市,由美國出版商Dey Street Books負責出版。

哈利梅根的自傳由《哈潑時尚》(Harper's Bazaar)皇家編輯斯科比(Omid Scobie)及Elle雜誌皇家特派員杜蘭德(Carolyn Durand)共同執筆。兩位作者表示,他們的目標在捕捉「哈利與梅根的真實面」。

(工商 )