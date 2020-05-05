決定離開英國王室走自己的路的哈利王子與妻子梅根，將於今年8月11日出版自傳說自己的故事，書名定為《找尋自由：哈利梅根與形塑現代皇室》（（Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family，暫譯）。

英國哈潑柯林斯出版社（Harper Collins U.K.）4日宣布這項消息，該本新書8月11日先在英國與大英國協國家出版，同一天也會在美國上市，由美國出版商Dey Street Books負責出版。

哈利梅根的自傳由《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）皇家編輯斯科比（Omid Scobie）及Elle雜誌皇家特派員杜蘭德（Carolyn Durand）共同執筆。兩位作者表示，他們的目標在捕捉「哈利與梅根的真實面」。

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