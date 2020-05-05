中華電信4日宣布協助敏盛醫療集團打造「無現金交易」避免接觸的防疫環境，即日起在敏盛經國總院與龍潭院區，啟用中華電信多元支付服務，同時，中華電信健康雲服務，將協助敏盛醫療集團推動醫療產業數位化，落實「智慧醫療」及「職場健康管理」兩大系統，打造智慧醫療ICT數位轉型中心，開創醫療數位產業3.0。

近兩年來數位轉型議題在台灣醫療業界逐漸發酵，過去看病診治均以醫院為中心，未來將結合雲端(Cloud)、行動(Mobile)、大數據(BigData)、社群(Social)、人工智慧(AI)及資安防護等資通訊技術，可以遠距作業模式為患者進行診治。

新型冠狀病毒疫情全球延燒，「避免實體接觸」儼然成為防疫的第一要點。中華電信多元支付機整合信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、悠遊卡、一卡通、愛金卡、街口支付、LINE Pay、台灣Pay、PI錢包、悠遊付、Hami Pay等支付工具，透過一機靠卡或掃碼，不假他人手即能快速完成結帳，提供安全、便利又快速的無現金交易服務，解決消費人潮造成的費時不便，更有效降低因交易感染的風險，以行動支付取代現金，提供更「便利、安全」的支付環境。

中華電信表示，除了導入多元支付服務外，未來將以中華電信健康雲為基礎，結合敏盛旗下「竹科員工診所」之營運模式，導入「職場健康管理平台」與「遠距醫療照護」服務，打造友善且智慧化的醫療服務平台，提供該集團企業職場照護服務，同時為醫院患者出院返家後的健康進行把關。

(工商 )