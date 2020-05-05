遠傳電信4日宣佈攜手共享機車領導品牌GoShare，推出「騎樂無窮」資費方案，月付699以上資費方案，就享有遠傳優質網路上網吃到飽，再享連續24個月每月200元的GoShare騎乘金，合約期間共計贈送達4,800元，相當於每月可以免費騎80分鐘的GoShare騎乘時數，搭配1399資費，除GoShare連續24個月每月200元的高額騎乘金，還能免費把AirPods Pro (原價7,990元)帶回家。

疫情持續改變都會人口的通勤型態，根據Google 掌握的數據，今年 3 月前往公共運輸轉運站的人流減少了 24%。而騎多少、付多少且不會遇到人潮聚集的共享機車，更是成為通勤族的代步首選，剛性需求殷切。 GoShare為電動機車龍頭Gogoro旗下的移動共享服務品牌，去年8月上線立即掀起共享機車市場浪潮，僅半年時間即達到55萬累積會員數，在共享機車市場後發先至，躍升業界領導品牌，並訴求「想去哪就去哪」的精神，只要在GoShare目前營運範圍台北市、桃園市、以及第二季即將進軍的台南市，都可以 24 小時隨借隨還 GoShare，再搭配首發於新北市青春山海線的GoShare DOTS定點借還服務，大幅提升城市移動和在地輕旅行的自由度。

這項專案也是遠傳電信繼與Gogoro的合作後，再度深化合作面向，與GoShare攜手一起將智慧運輸與綠能導入用戶生活。

此外，針對輕度上網需求的用戶，遠傳「騎樂無窮」資費方案也規劃了輕鬆入手方案，無論是攜碼、新申辦或是續約用戶，月付498，也能以21Mbps的速度上網吃到飽，並享有總額500元的GoShare騎乘金優惠，非常適合偶而需要騎乘代步的學生、上班族和主婦們。

(工商 )