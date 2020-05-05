《ESPN》先前積極洽談韓國職棒轉播權，但卻要求對方免費轉播，導致談判出現阻滯，不過事隔一週後情況出現好轉，根據最新消息，雙方已在今（5日）開幕戰前夕達成協議，每週將送上6場韓職的比賽轉播。

美國疫情嚴重，全境體育賽事幾乎無法開打，因此美國轉播單位便將目光投向亞洲，根據《ESPN》釋出的最新消息，他們已經和「Eclat Media Group」達成協議，從今天起開始，一天轉播一場韓職比賽，每週二到日都會轉播，而首場比賽就是由NC恐龍隊上三星獅。

根據合約條款，《ESPN》將成為全球唯一全英語轉播韓職賽事的單位，而這筆交易涵蓋韓職2020年賽季的季後賽以及七戰四勝的冠軍賽，至於要播出哪幾場比賽？《ESPN》表示，將會週週公布。

《ESPN》副總裁馬格努斯（Burke Magnus）說：「我們很高興能成為韓職英語獨家轉播的夥伴，並播出引人注目且高水平的比賽，我們在棒球製播上有著久遠的歷史，很開心能為球迷提供現場賽事。」

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(中時電子報)