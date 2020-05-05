大陸抗SARS專家鍾南山高齡83歲，但在此波新冠肺炎疫情中，依舊在一線奮戰。他日前與海外留學生連線，親自解答所有疑問並為他們加油打氣，並再度表示中藥「連花清瘟」，能夠幫助確診病患恢復健康。

鍾南山（左上）與海外留學生連線。（圖／百度）

據《央視新聞》報導，鍾南山在在連線中表示，新冠病毒肺炎的感染指數比SARS病毒、中東呼吸綜合症（MERS）高，SARS指數為1、中東呼吸綜合症為1.5，新冠病毒則為3。

目前大陸境內疫情趨緩，歐美等國家疫情較嚴重，鐘南山擔心國外醫療機構物資缺乏，可能無法讓有症狀的人及時接受新冠病毒採檢，建議留學生要自我區別普通流感和新冠肺炎。他表示，輕微發燒就要多喝水、服用從大陸帶過去的藥。

鍾南山多次提到連花清瘟，讓相關藥品熱賣，大陸發給海外同胞的「防疫包」中，也有相關藥品。（圖／百度）

其中讓鐘南山最推薦的是中藥「連花清瘟」，他表示，有足證據證明連花清瘟對治療新冠肺炎有效。至於藥廠生產的連花清瘟膠囊，對病毒稍微有抑制作用，對病毒引起的細胞損傷、炎症則有修復作用，但無法徹底治癒新冠肺炎，呼籲留學生若有症狀，還是要盡快就醫。

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(中時電子報)