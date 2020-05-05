《業績-鋼鐵》中鋼第一季每股淨損0.15元 07:442020/05/05 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼(2002)公佈民國109年第一季經會計師核閱後財報，因鋼市下滑，單季每股淨損0.15元，營運連續第二季虧損。 中鋼今年第一季營收779.18億元，年減19.03%，毛利率1.17%，年減8.46個百分點；營業淨損23.79億元，稅前虧損25.66億元，淨損歸屬母公司業主22.55億元，每股淨損0.15元。中鋼,第一季財報 (時報資訊) #中鋼 #每股淨損 #業績 #鋼鐵 #中鋼第 也許您會感興趣 推薦閱讀 已啟動監控機制 低價鋼板侵台 鋼鐵公會擬提反傾銷 04:102020/05/01 產業．科技 榮剛擠進公司治理前20%排名 王炯棻：未來還要更好 17:592020/05/01 財經 金山海灣溫泉會館因疫熄燈 04:102020/05/02 時尚消費 特斯拉遭屠殺！兇手竟是鋼鐵人無腦發言 10:252020/05/02 財經 台股重返萬一 聚焦大立光營收 04:102020/05/03 財經要聞 營業費用大幅拉高 明泰Q1每股淨損0.24元 04:102020/05/04 證券．權證 【鋼鐵爸血淚1】還會坐門口等亡子回家 他環台助弱勢「贖罪」 07:092020/05/04 社會 【鋼鐵爸血淚4】酒後還是會為兒子哭 用行善彌補父親角色失職 07:092020/05/04 社會 接到大單！ 萬年清接獲鋼鐵集塵灰回收處理大廠訂單 10:032020/05/04 財經 《其他股》獲集塵灰處理訂單 萬年清抬頭向上 10:002020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 國光新冠候選疫苗免疫試驗 證實疫苗有效 - 財經 - 工商 貿易戰復燃 股市全趴 - 財經要聞 - 工商時報 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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