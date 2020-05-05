中鋼(2002)公佈民國109年第一季經會計師核閱後財報，因鋼市下滑，單季每股淨損0.15元，營運連續第二季虧損。

中鋼今年第一季營收779.18億元，年減19.03%，毛利率1.17%，年減8.46個百分點；營業淨損23.79億元，稅前虧損25.66億元，淨損歸屬母公司業主22.55億元，每股淨損0.15元。中鋼,第一季財報

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