湖人球星詹姆斯(LeBron James)前日又遭到無證據的指控，說他與23歲模特兒蘇菲亞(Sofia Jamora)有染。事實上詹姆斯前一個「緋聞對象」來頭更大，是堂堂流行天后碧昂絲(Beyonce)。

老詹母親的前男友、饒舌歌手Lambo疑似不爽被詹姆斯切斷金援，前年爆料詹姆斯與碧昂絲有私情。Lambo分析，碧昂絲刻意缺席詹姆斯的婚禮，而且詹姆斯的妻子莎凡娜(Savannah Brinson)也沒被邀請參加碧昂絲的婚禮，因為兩個女人不願在婚禮上見面。

後來又有傳言詹姆斯轉隊到洛杉磯湖人，就是為了與碧昂絲住得更近。碧昂絲坐在場邊觀戰時，詹姆斯表現特別神勇，還會走到場邊看著她。騎士2016年摘冠，詹姆斯形容與優秀的球員共處，就是像身處碧昂絲演唱會的感覺。

此外，Lambo還爆料女記者芮德(Sharon Reed)的女兒是詹姆斯的私生女。更有傳聞詹姆斯看上八卦女星柯勒卡戴珊(Khloe Kardashian)，事實卻是詹姆斯很討厭她，還不許她進入球場。

這點材料根本談不上「緋聞」，大概只是Lambo出書賺錢的手段。碧昂絲當時是美國最紅的女歌手，任何一個男人提起她或是喜歡她都是很正常的。另一位天后蕾哈娜(Rihanna)更是詹姆斯的鐵粉，但這也不足以指控他們有不正當的關係，只能說是人紅是非多。

(中時電子報)