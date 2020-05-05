中選會敲定6月6日為高雄市長韓國瑜罷免投票日，各界高度關注韓是否會被罷免成功。對此，挺韓5虎將之一的「貼紙哥」黃建豪表示，面對罷韓最好冷處理，且策略已傾向呼籲支持者們當天「要出門但不投票」，「要出門」是為啟動全市1823個投開票所監票工程；「不投票」則是要看有多少人到投票所投罷韓票。

罷免韓國瑜投票訂於6月6日，韓國瑜以防疫優先為原則，不舉辦也不參加電視辯論會，使許多韓粉憂心忡忡，擔心韓恐真的會被罷免。據《中評社》報導，黃建豪表示，他們預估罷韓票數至少會有45萬票以上，不過最終是否達到58萬門檻，仍很難講。因此，他認為監票工程就顯得非常重要，全市1823個投開票所中，若每一處都被動手腳，每一處所只要多出100張罷免選票，總數就是18萬2300張罷免票，那韓國瑜將岌岌可危。

因此，黃建豪說面對罷韓最好冷處理，策略則傾向呼籲支持者們當天「要出門但不投票」。所謂「要出門」，是指啟動全市1823個投開票所監票工程；「不投票」是要看究竟有多少人走入投票所投下罷韓票，才有利於精準計算罷韓人數並對照最終開票數。

(中時電子報)