謝霆鋒除了演藝事業外，也很有生意頭腦，靠餐飲和影視特效事業賺飽飽，據悉他的財產有40億元，不過和張栢芝離婚後，就頻傳他對兒子不聞不問，但事實是他早安排好，財產會留給兩個兒子Lucas與Quintus。

謝霆鋒和張栢芝離婚後，2個兒子由前妻撫養，而他也和王菲復合，兩人感情穩定，之前就有媒體報導，謝霆鋒對兒子不聞不問，甚至港媒爆料，大兒子Lucas很少見到爸爸，還怨「他配不上我媽咪」，經紀公司跳出來反駁，表示父子關係良好。

據《鏡週刊》報導，雖然謝霆鋒常被指「不是好爸爸」，但其實他早有安排，名下40億財產都投入自己成立的基金，受益人正是兩個兒子。謝霆鋒除了在綜藝節目當導師，一檔就入帳1.2億元外，成立的電影後期特效製作公司最風光時，產值高達台幣240億元。

而他的個人飲食品牌「鋒味」生意也做很大，加上投資房地產眼光精準，在香港擁有好幾間店鋪，6、7年前市值就約台幣20億元，雖然最近受新冠肺炎疫情影響，他的財產也縮水，不過對於已是富豪級的他影響不太大。

(中時電子報)