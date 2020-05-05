過去深受泰國人民愛戴的九世皇蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）逝世後，接任的十世皇瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），行事風格飽受爭議，除了被稱為是作「87年來最花心的泰皇」，日前更傳出，他竟在新冠肺炎期間，不顧國內嚴峻疫情，丟下泰國人民，帶著他的20名後宮妃嬪，跑去歐洲度假，租下阿爾卑斯山腳下的一間四星級飯店，飯店原本因疫情停業，但卻因為泰皇駕到，「破例特准」他入住。

泰皇瓦吉拉隆功與皇后素提達。（圖／美聯社）

泰國是中國大陸以外，當時第一個出現新冠肺炎確診病例的國家。而一向仰賴觀光旅遊業的泰國，因為疫情重創國內經濟，由於目前遊客大幅縮減76.4%，第一季經濟表現嚴重萎縮，但瓦吉拉隆功竟有心情在3月底，帶著約100名隨扈、20名後宮佳麗，搭乘私人飛機前往歐洲度假。而綜合外媒報導，泰皇最新的落腳處，是在阿爾卑斯山下的飯店，摟著妃嬪們大開奢華極樂派對。

對於泰王在疫情期間，不顧人民安危，逕自帶妃嬪們出國遊山玩水，引發許多泰國民眾，甘願冒著「侮辱王室罪」風險，在網路上批評、質疑「#我們為何需要國王」。而泰國數位經濟與社會部長普提蓬（PuttipongPunnakanta）稱，他留意到相關情況，同時以推文「好意提醒」民眾，勿在網路上發表違法言論。

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(中時電子報)