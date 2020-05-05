新冠肺炎疫情肆虐，由於先前有台北某知名酒店女公關確診，因此指揮中心下令全台酒店暫時停業，連帶造成許多小姐生計出現困難。不過也正因為如此，大家開始討論酒店內秘辛、玩法、價位等等，一些不為人知的事情，浮上檯面；一名酒店小姐就分享，曾遇到狐臭味超重的客人。

根據《ETtoday新聞雲》鍵盤大檸檬網站真人真事，一名酒店小姐因為經濟困難到酒店上班，卻遇上「超級狐仙」客人，對方味道濃醇不香，期間不斷手舉高、腋下對著她；回家洗澡完，她發現身上仍有客人的狐臭味，因此再次坐檯時，請求對方不要再點她檯了，結果男客居然犯賤，每回來都點她。

隨著酒店停業，想必該位小姐暫時不會再被男客的狐臭味侵犯了。回顧先前本刊記者調查，台北市合法登記的酒吧及視聽歌唱等特種行業約30家，以每家平均40個包廂（桌數），單店每日營收60萬元至240萬元為計，停業一個月，損失最高飆破20億元，若計入不合法的地下酒店，損失將逾30億元。

而有業者為了求生存，因此轉為「地下化」，更有酒店女公關轉戰應召市場，宜蘭甚至出現付1500元就能獲得全套服務亂象。目前台灣疫情逐漸趨緩，對於酒店何時解禁，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，解禁沒有時間表，但只要大家願意好好配合，那開放的時間就越快。

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(中時電子報)