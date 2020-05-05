全球新冠病毒疫情肆虐，為助益全球醫療防疫，帶動臺灣醫療產業及相關產業鏈尋求全新出路，經濟部國際貿易局及外貿協會4日表示，將帶領企業建立醫療產業生態系，向國際展現我國實力，進一步提升臺灣醫療產業形象。

主辦單位貿易局長陳正祺在國際線上產品發表會中表示，臺灣抗疫成果受到國際矚目與肯定。政府透過施行多項措施對企業提供紓困或振興，囿於疫情目前臺灣廠商無法赴海外拓銷，該局即持續加大對國際市場廣宣力度，辦理醫療防疫產業國際記者會，希望透過具代表性的廠商產品發表，讓全球買主與媒體更了解Taiwan can help的內涵。

外貿協會秘書長葉明水也指出，外貿協會建立醫療防疫產業生態系，運用這樣的模式，協助業者拓展商機也分享經驗與全球一起渡過疫情。繼上個月貿協促成國內成大醫院以視訊直播方式與印度醫療團隊分享抗疫經驗，吸引近1萬5,000位當地醫療人員參與互動，更促進兩國醫界交流合作，未來將持續協助臺灣醫療院所與國際媒合，大方、不藏私地分享醫療防疫知識，「臺灣擁有防疫經驗、醫療物資、資源管理與公共衛生的know-how，這個時候更需要完善的國際佈局、帶動產業供應鏈，為臺灣醫療產業開創新藍海。」

發表會中，共有15家我國醫療、生技、醫材企業參與，其中防疫產品發表包含鼎眾的抗菌機器人、鉅邦的呼吸治療產品、雃博的防壓瘡氣墊床、臺灣舒潔的醫療防護口罩、高端疫苗及柏勝生技的快篩檢測產品與醫揚科技的遠距醫療解決方案。現場更由台灣精品帶領熱映光電、德淵、豪紳纖維、研華、威強電、稻穗、杏合生醫、金萬林等其他廠商共同展現優質的產品及創新科技。

本次發表會特別介紹臺灣精品醫療照護線上展覽館，該館徵集33家臺灣精品企業、42件得獎產品，將實體展覽館具有的展示、洽商、介紹等功能以線上展館方式呈現，並提供買主商機洽詢服務。

(時報資訊)