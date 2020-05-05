家登(3680)董事會提報2020年第一季財報，單季淨利1806萬元，EPS為0.15元，連續兩年第一季有獲利；第一季公司受惠於半導體客戶強力拉貨，但因管理費用較去年同期大幅提高影響獲利表現。

隨著全球COVID-19疫情發展，家登集團超前部署，不斷升級防疫規格，已經緩和COVID-19疫情對營運和生產的影響，在上半年全球經濟近乎停滯的狀況下，4月客戶持續投單，第二季整體營運表現平穩。但公司指出，在疫苗正式問世之前，全球經濟包含歐美、亞洲等各國，存在高度不確定性，致使下半年半導體客戶的訂單尚未明朗。

由於供應鏈環環相扣，對於下半年產業復甦的進程，各界採取較為保守的預估，家登目前已備妥產能，因應可能的景氣回溫或全球大客戶緊急的出貨需求。

家登公布，2020年第一季營收4.55億元，與去年同期4.08億元相比成長約11.5%；營業毛利1.31億元，營業淨利1794萬元，稅後淨利1806萬元，EPS為0.15元，較去年同期EPS 0.1元成長。

(時報資訊)