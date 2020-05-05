國內資本市場外資持股占比逐年攀高，隨著股東會旺季即將到來，為協助上市櫃公司股東會順利召開，集保結算所力邀國際機構投資人、國內外學者專家及上市櫃公司，4月30日辦理「2020年台灣股東會前瞻線上論壇」。

受新冠肺炎疫情延燒全球影響，許多大型國際交流活動被迫停擺。集保此次首度以線上方式舉辦，吸引超過300家上市櫃公司及機構投資人參加，約600人在線上共襄盛舉，顯示股東會議題相當受上市櫃公司重視。

集保此次邀請貝萊德（Blackrock）、國際公司治理顧問機構ISS及台灣董事學會代表與談，多位講者均提及「積極所有權」（Active Ownership）對台灣企業具極大意義，強調機構投資人不僅參與股東會投票，更應在全年內積極與公司對話溝通，要求公司改善ESG表現。

目前台灣主要外資紛紛擴充相關團隊，台灣企業未來不應僅在股東會前與股東溝通，應將改善ESG表現作為管理課題。亦有講者分享國內外對董事期待仍有差距，許多外資期待較高的獨董比例、較少的董事兼任，期待上市櫃公司設立正式提名委員會等建議方向。

集保股務部經理汪明琇在會中發表「責任投資服務」藍圖，將支援機構投資人所需的核心責任投資策略，包括篩選涉入高爭議產業、重大負面新聞及ESG綜合評分表現不良的企業，有助於機構投資人排除具ESG潛在風險的企業，使投資組合更為穩健安全。

而在投資後，責任投資服務將支援機構投資人辨識被投資企業的重大ESG議題，使機構投資人可制定溝通計畫，積極改變被投資企業ESG表現，進而使積極所有權在台灣市場獲得充分實踐。

集保總經理朱漢強指出，在主管機關金管會指導下，集保去年初推出公司投資人關係整合平台，開始對發行公司提供國際主要ESG評分資訊。集保規畫今年下半年推出責任投資服務，提供機構投資人ESG投資工具，預計於7月上線。

朱漢強表示，配合新功能上線，集保後續將持續協助台灣企業與國際主要ESG評分機構互動，並協助台灣機構投資人落實責任投資，促進台灣責任投資生態系發展，期盼能持續扮演發行公司與投資人間相互溝通的橋樑。

(時報資訊)