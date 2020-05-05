行政院政委龔明鑫表示，政府紓困政策最重要的是「穩住就業」與「協助弱勢」，在政府啟動補助員工薪資4成的「留職保薪」策略下，目前台灣就業市場穩定，狀況較當初預期和緩，非常感謝企業響應此時不減薪、不裁員，將責無旁貸幫助企業共同度過防疫難關。

龔明鑫4日下午陪同蔡英文總統前往桃園市訪視饗賓餐旅事業，感謝經濟部快速執行政府紓困方案，使許多企業已獲得政策優惠。紓困方案預計可保住200多萬就業人次，即是支持200多萬個家庭，對社會安定有巨大貢獻，再次感謝企業界幫忙。

針對協助弱勢部分，行政院長蘇貞昌指出，包括中低收入戶、弱勢民眾、計程車、遊覽車司機等紓困對象，上周現金入帳人數已超過180萬人、約發出320億元。同時也擴大弱勢紓困認定對象，擴大對「有工作、無加保者」及「實際從事農漁生產工作者」補助。

至於穩住就業部分，龔明鑫指出，勞動部公布的最新減班休息人數約1.88萬人，數據平穩、未大幅增加，比當初預估和緩，失業率亦維持3.76％左右，與全世界及金融海嘯相比都算非常不錯。

龔明鑫表示，蔡英文總統第一任期宣示「創新、就業、分配」的新經濟發展模式，在就業上利用產業發展擴增許多優質就業機會，疫情期間保住台灣就業市場。未來4年即將啟動「經濟發展新模式2.0」，有信心奠定台灣經濟及產業20～30年的發展基礎。

(時報資訊)