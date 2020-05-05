周揚青日前大動作宣布和羅志祥分手，「毀滅式宣言」讓男方事業幾乎全毀，而她心情似乎不受影響，常透過社群網站分享生活點滴，近日更分享到海南度假的美照，未料卻引來網友留言：「什麼整形醫院整得這麼好」，而她直率回應對方後，也笑翻不少網友。

周揚青在微博分享度假的一系列美照，只見她頭上戴著米妮的髮箍，面對鏡頭擺出甜美微笑，並擺出各式各樣的POSE，接著表示：「染了史上最淺的金毛，還露出了久違的額頭」，心情看起來相當愉悅，沒想到此時有網友留言：「什麼整形醫院整得這麼好，翅膀痕跡都看不見了」，對此她則回應對方：「前一句以為又是罵我的，結果看完笑了出來」，直率的發言又立刻圈了不少粉。

周揚青回應網友留言。（圖／周揚青微博）

周揚青日前PO出一段熱舞影片，網友一聽音樂便發現是她和羅志祥合跳過的歌曲，對照現在只有自己一人跳，被推測似乎走不出情傷，這讓她趕緊跳出來澄清：「哈哈我天，千萬別，我這看起來多開心」。

(中時電子報)