受到新冠肺炎疫情影響，全球航空業重挫，「股神」巴菲特（Warren Buffett）任董事長的海瑟威（Berkshire Hathaway）上週透露清倉航空股後，美國時間4日的股市杯盤狼藉，所幸尾盤隨著油價上升收高。

綜合媒體報導，儘管航空業重挫，但隨著佛羅里達州以及其他州恢復經濟活動，最後收盤仍擺脫疲軟而收高；截至收盤前，道瓊工業指數溫和上揚26.07點或0.11%，以23749.76點作收、標準普爾指數漲升12.03點或0.43%，收在2842.76點、科技股那斯達克指數大漲105.77點或1.23%，收8710.72。

巴菲特上週末透露，海瑟威已出清手頭上美國四大航空公司持股，導致航空業重創，美國航空集團（American Airlines Group, AAL）跌7.7%為最多，再來是達美航空跌6.4%、美國西南航空跌5.7%以及美國聯合大陸控股有限公司（United Airlines Holdings）跌5.1%。

美股盤中大部分時間走低，但在國際油價回升後有了變化，美國6月原油期貨價格上漲3.1%，每桶上升至20.39美元。

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(中時電子報)