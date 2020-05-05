小男童在檢疫期間頻頻問媽媽何時才能出去玩，媽媽則表示回家的路真的好累。（邱立雅攝）

第2波類包機返台旅客結束14天隔離，由遊覽車載至車站。（邱立雅攝）

第2波類包機第1批人員今天(5日)清晨解除隔離，6時半從新竹兩處集中檢疫所搭遊覽車離開，不少人在一出大門時，在遊覽車內朝窗外等待的媒體揮手，神情輕鬆，他們表示回家的路「真的好累好累」，解除隔離讓他們都鬆了一口氣，第一件要做的事情就是趕快回家大吃一頓。

由海峽交流基金會接洽中華航空公司的第2波類包機，在上月21日凌晨快1時，分別抵達竹縣市兩處集中檢疫所。該批返台旅客共231人，2名因有症狀後送，其中1名由家人陪同，其餘228人分為兩批前往兩處集中檢疫所。

5日上午零點零時該批人解除隔離，清晨6時半分為兩批前往火車站後站及高鐵站搭乘大眾運輸，部分家屬也在車站等候。大夥兒離開集中檢疫所時，神情輕鬆，幾乎每輛遊覽車都有人對著在旁守候的媒體揮手致意。

「鬆了一口氣，想趕快回家。」來自桃園的陳先生表示，集中檢疫所只有吃的部分較難適應，其他都很好，但是正式出關真的鬆一口氣。另一名李先生一家三口也拖著行李準備回家，他表示每天都有檢疫人員關心，現在最想做的事情就是趕快吃一頓好的。

有帶著男童的媽媽表示一切都好，但趕去上海的路上兩天都沒闔眼，包車十幾個小時路途遙遠，真的很累很辛苦，但終於可以出來心情很輕鬆，兒子還不時問說：「可以出去玩了嗎？」另一名女童則表示檢疫14天並不無聊，因為有手機可以玩。

(中時 )