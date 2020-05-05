小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（5日）財經重點。

【1】貿易戰復燃 股市全趴

中美就新冠病毒起源的爭執越演越烈，美國總統川普甚至揚言將對大陸祭出新的懲罰關稅，疫情危機尚未解除，中美甚至可能爆發貿易戰，對奄奄一息的全球經濟無疑雪上加霜，全球股市周一應聲全倒。

【2】19檔8,523點以來 漲超過1倍

台股4日從高點反轉向下，回檔271點至10,720點，季線有守，事實上台股從8,523點以來共有1,058檔打敗台股績效，其中19檔漲幅超過一倍，表現亮眼，有合一（4743）等「漲倍股」。

【3】川普又來亂 台股5月出師不利

美國總統川普揚言要對大陸課徵新關稅，台股5月首日交易出師不利，外資4日大賣台股370億元，創今年來第二大賣超，終場指數大跌271點，收10,720點。專家指出，台股資金行情可望延續，5月仍有機會叩「萬一」大關。

【4】南山境界之亂 系統恐被斷尾

南山人壽資訊系統若再達不到金管會滿意的「境界」，恐怕就要「斷尾」。金管會主委顧立雄4日在財委會表示，南山人壽境界成就系統目前仍「一直有通報上來（即有狀況）」，無法達到金管會滿意的階段，所以現在仍不能新承作投資型保單。

【5】1,000元現金 換1,500元酷碰券

行政院長蘇貞昌4日表示，很快會進入振興階段。針對刺激消費酷碰券的規劃，行政院政委龔明鑫強調，將秉持「好領、好用、促進消費」等三大原則來發放酷碰券。據了解，經濟部規劃讓民眾用1千元現金，至超商、郵局等通路，換回1,500元酷碰券，形同打了6.7折，政院也將鼓勵商家給予使用酷碰券的消費者更多優惠折扣。

(中時電子報)