放眼望去70%的男生都沒有用，眼科醫師黃宥嘉上節目指出，對現在男生很失望，搭捷時發現有人開超大聲看影片，卻沒有任何男性上前制止，引起網友論戰，為何一定要男性？女生自己歧視女生。不去說是怕惹麻煩，真的很誇張還是請車長處理吧！

黃宥嘉在節目「新聞挖挖挖」上指出，「放眼望去70%的男生都沒有用」也對現在的男生很失望。捷運是密閉空間，人與人之間應要相互尊重，但卻常見有人搭捷運會將手機音量開很大聲，引起眾人側目。

黃宥嘉質疑，自己所在的車廂的男人都聾了嗎？還是都沒有男子氣概，竟然沒有任何人敢上前制止，最後是她忍不下去，才上前勸阻。她也補充，說男生無路用不是罵他，只是希望他們認清事實，不要沒用還只會出一張嘴。

網友也將此影片分享在PTT上，立刻引發網友討論，「為什麼一定要男性去制止？」、「啊你幹嘛期望男人講？女人不能去講嗎？你女人歧視女人嗎？」、「不怕對方思覺失調嗎」。

後來也有網友指出， 不去說只是不想惹麻煩而已，若是遇到神經病，拿刀出來捅人怎麼辦？或是出現其他糾紛，還是請車長之類的人來處理比較保險。

(中時電子報)