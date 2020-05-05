賴文德透天住家慘遭祝融肆虐，女兒賴韋安1家5口居住的4樓現場，甚至燒到連隔間都看不到，只剩鋼筋骨架。（翻攝照片／袁庭堯高雄傳真）

前高醫院長賴文德住家3日發生火警，賴文德的女兒女婿以及3名外孫，一家5口不幸葬身火窟。而陽台加裝鐵窗，正是阻斷他們逃生路的重要原因。一名網友看到新聞，回家一看，驚覺也是每層樓都有裝鐵窗，讓他不禁疑惑：「為什麼台灣喜歡裝鐵窗？」，網友們直指原因是「小偷」，也點出台灣治安黑暗面和小老百姓的無奈。

賴文德夫妻與女兒一家5口同住位於高雄市三民區的5樓透天厝，賴文德夫婦住3樓，火災發生後，幸運被消防救出。而女兒一家就沒那麼幸運，被發現時，夫妻倆緊緊擁著3名幼子，全都失去生命跡象。

事後調查，大量木造裝潢、內部正裝修放置易燃木材，導致火勢迅速延燒；裝設鐵窗及強化玻璃，無法逃生、消防救援也卡關，導致這場5死悲劇。

有網友在PTT發文：「肥肥看到新聞一驚，特別家裡看一圈，也是每層樓都有裝鐵窗，大鎖鑰匙都不知道丟哪了，為什麼台灣喜歡裝鐵窗？」。

其他鄉民紛紛回應：「保護錢錢」、「以前很多小偷ㄅ」、「一堆小偷 沒鐵窗就等著被偷 尤其鄉下」、「別人裝 你沒裝 他就從別人家鐵窗爬到你家」、「1970年代開始 經濟起飛 治安隨之敗壞」、「台灣治安真的很扯 人民只好自保」、「以前小時候家裡沒裝，就被闖空門」。

(中時電子報)