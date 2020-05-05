《韓股》兒童節 韓股休市 08:182020/05/05 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓周二（5月5日）為兒童節國定假日，韓股休市。 (時報資訊) #韓股 #兒童節 #休市 #南韓 #國定假日 也許您會感興趣 推薦閱讀 金正恩突現身 南韓網友最擔心這個 19:122020/05/03 生活 自斷美好前途！南韓前柔道國手涉嫌「性侵未成年」遭逮捕 23:212020/05/03 國際 金正恩剛露相 兩韓邊界就駁火 04:102020/05/04 國際大事 《日股》綠色日，日股休市 10:002020/05/04 財經 《韓股》美中緊張升高、製造業數據慘淡 韓股下挫1.9％ 12:502020/05/04 財經 疫情重傷經濟又一樁 亞洲製造業陷谷底 14:482020/05/04 財經 《國際經濟》南韓4月CPI年漲0.1％ 創6個月新低 15:062020/05/04 財經 《韓股》美中緊張升高 韓股放量大跌2.68％ 16:312020/05/04 財經 貿易戰復燃 股市全趴 04:102020/05/05 財經要聞 《日股》兒童節 日股休市 08:032020/05/05 財經 財經熱門新聞 20年前慘劇重演？分析師警告美股恐崩40％ - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 國光新冠候選疫苗免疫試驗 證實疫苗有效 - 財經 - 工商 貿易戰復燃 股市全趴 - 財經要聞 - 工商時報 衝！多頭列車啟動 多位專家喊經濟已觸底 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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