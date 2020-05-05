行政院長蘇貞昌宣布針對弱勢無保者、及農漁民，在排富情況下擴大發放1萬元現金紓困，包括舉廣告牌者、賣玉蘭花者都可受惠。不過民眾實際到區公所了解，卻被拒於門外，吃了閉門羹，網友也湧入蘇貞昌臉書抱怨，「補助台上說的好聽，實際讓人期待落空時真的很生氣」。

政院擴大紓困，無保者排富發放1萬元部分，即日起就可申領，而農漁民部分則在下周一（11日）起開放申領。蘇揆表示，這次擴大紓困對象，包括有工作但未加保者共約34萬人，條件是家戶平均所得高於各縣市基本生活費1.5倍低於2倍者，相關人員可在公所辦理，在填具表格後直接領現金或申請入帳戶。

消息一出，民眾馬上打電話或到各地區公所詢問相關作業，不少人也在第一時間通知親友，可見政府擴大紓困方案引發熱烈迴響。豈料，不僅民眾辦理吃了閉門羹，公所人員也無奈，表示並沒收到相關公文，甚至乾脆直接暫停收件。

大批民眾到三重區公所詢問紓困擴大方案，沒想到卻暫停辦理。（圖／讀者提供）

網友湧入蘇貞昌臉書抱怨。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

網友灌爆蘇貞昌臉書，「三萬領不到，十萬貸不到，一萬拿不到，三個不到！」「昨天公所一問三不知」、「看的到吃不到」、「講的很大氣，申請起來很小氣」、「又擾民」、「防疫有感，紓困無感」。

一名失業的單親爸爸抱怨，「想請紓困補助都說不符合，不知怎麼辦，紓困補貼聽起來很簡單，要去請都不符合」，網友建議政府直接比照2008年金融海嘯紓困，發放3600元消費券。

(中時電子報)