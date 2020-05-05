今天高溫炎熱，午後北臺灣及各山區偶有零星雨。據氣象局資料顯示，周三、周四（5/6、7）鋒面通過北部海面，北部、東北部有雨。周五、周六（5/8、9）大多多雲到晴。周日、下周一（5/10、11）另一鋒面接近或影響，北臺灣降雨機率增。

氣象局指出，今天受到西南風沉降影響，中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度以上高溫。花蓮縣、臺東縣縱谷，臺中市、彰化縣、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫36度以上。

氣象局說，周三、四鋒面通過臺灣北部海面，北台灣雲量增、有局部短暫陣雨，其他地區好天氣，午後東部及中南部山區有雷陣雨。周五、六好天氣，午後留意中部以北山區有雷陣雨。

氣象局說，周日、下周一另一波鋒面接近或影響，北臺灣降雨機率增，有雨或雷雨，其他地區晴天，午後東部及中南部山區有雷陣雨。下周二到下周四(5/12、14)北部、東半部有雨，午後中南部山區有雷陣雨。

中視新聞

(中時電子報)