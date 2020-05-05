世衛秘書譚德塞轉貼這張漫畫圖祝福醫護人員「願原力與你同在」，許多網友則在留言處批評譚德塞。(圖/Alper Uzun twitter)

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特上轉貼一張「願原力與全球醫護人員同在」的漫畫圖，但沒想到慘遭網友批評與譏諷，還有許多網友紛紛表達支持「台灣」(加入世衛)，更有網友直接留言表示，要譚德塞自己辭職下台吧！不過，仔細一看，其中不少對譚德塞發言「不領情」、留言支持台灣的網友，竟是「同一帳號」。

綜合媒體報導，星際大戰電影中經典台詞「願原力與你同在」(May the Force be with you)，剛好取其May (5月)與「Force」的諧音「4th」（4日），就成了星際大戰紀念日。而譚德塞也選在這時，借這個特殊的節日，特地轉貼了阿爾佩‧伍森博士（Alper Uzun Ph D）的漫畫圖，兩位防疫人員拿著光劍，與中間的冠狀病毒戰鬥 ，圖說寫著「此漫畫獻給日日夜夜與新冠病毒奮戰的醫療人員」

然而，網友顯然並不領情，許多網友留言要譚德塞辭職負責，還有網友聲援台灣，表示「台灣防疫做得比WHO 更好（Taiwan is doing far better than WHO）」、「在一起，除了台灣（Together, except Taiwan）？」。可是在留言中卻可發現，一些支持台灣的留言似乎很多都是同一帳號洗版。

該網友留言非常愛台灣。（摘自譚德塞推特）

該名網友非常支持台灣。（圖片摘自譚德塞推特）

一些支持台灣的網友言論。（摘自譚德塞推特）

#MayThe4th be with all our health heroes, scientists, and all other professionals around the world fighting #COVID19. Together! https://t.co/MuL5jsvA3j — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 4, 2020

(中時電子報)